В Пскове планируют провести несколько новогодних ярмарок

15:02, 19 ноября 2021, ПАИ

В Пскове планируют провести несколько новогодних ярмарок. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

По словам Елкина, концепция и конечный формат ярмарок будет согласовываться с Роспотребнадзором.

На улице Пушкина планируют провести ремесленную ярмарку, где будет выставляться собственная продукция. Вторую общую новогоднюю ярмарку планируют провести у Дома семьи, на парковке возле магазина Zenden. Также запланировано проведение новогодней ярмарки на парковке у туристического центра.

«Мероприятие позволит привлечь представителей бизнеса и ремесленных структур, реализовывать продукцию, предложить её гражданам», - отметил Елкин.

По словам и. п. главы администрации Пскова, будет большое количество туристов в преддверии Нового года. «Надеюсь, получится хороший, красивый Новый год и ограничения не смогут этому препятствовать». Кроме того, Елкин пообещал следить за состоянием территорий, где будут проведены ярмарки, чтобы они прошли красиво и достойно.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением антиковидных мер.