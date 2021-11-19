Борис Елкин пообещал помочь с ремонтом двора на Гражданской, 11б

14:15, 19 ноября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram пообещал оказать содействие в ремонте двора на Гражданской, 11б.

Отвечая на вопрос местных жителей, он отметил, что попросит специалистов выехать на место. Борис Елкин уточнил, что двор может принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды», для этого нужно направить соответствующую заявку.

«Мы можем выделить материал, чтобы предпринять какие-то быстрые меры, обеспечить двор проездом, решить проблему, которая там существует», - добавил Борис Елкин.