Псковичка стала финалисткой проекта «Большая перемена»

15:03, 19 ноября 2021, ПАИ

Дочь начальника отделения кадров управления Росгвардии по Псковской области майора полиции Татьяны Евлампиевой, ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Евлампиева приняла участие в финале всероссийского проекта «Большая перемена», который прошёл в Артеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Евлампиева предложила новую форму взаимодействия школьников. Идею девятиклассница изложила в своём кейсе, который представила в номинации «Твори добро!», после чего и вышла в финал престижного конкурса.

«Это новый вариант наставничества в формате «ученик – ученик». Мне кажется, что общение со старшими товарищами может дать детям даже больше опыта и знаний, чем контакт с учителями. Мой проект рассчитан на учеников 9-11 классов, которых я предлагаю прикреплять к младшим ребятам, которые учатся в 1-8 классах», – рассказала Анастасия Евлампиева.

Финалистка «Большой перемены» отметила, что идея проекта пришла ей спонтанно: захотелось развить взаимодействие старших и младших классов в школе. При этом администрация школы её поддержала.