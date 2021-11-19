Сильный ветер ожидается в Псковской области 20 ноября
20 ноября в Псковской области ожидается сильный ветер, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.
Жителям региона напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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