Сильный ветер ожидается в Псковской области 20 ноября

15:03, 19 ноября 2021, ПАИ

20 ноября в Псковской области ожидается сильный ветер, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Жителям региона напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.