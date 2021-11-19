В Шелковской волости Великолукского района вывоз ТКО перенесли на 20 ноября
В Шелковской волости Великолукского района вывоз ТКО будет осуществлен 20 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром».
Это связано с тем, что проезд до некоторых населенных пунктов волости невозможен из-за ремонта железнодорожного полотна. Мусоровоз оказался заблокирован.
Мусор из деревень Суханово, Першино и со станции Сердце вывезут завтра.
В компании приносят извинения за доставленные неудобства.
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