В Шелковской волости Великолукского района вывоз ТКО перенесли на 20 ноября

15:04, 19 ноября 2021, ПАИ

В Шелковской волости Великолукского района вывоз ТКО будет осуществлен 20 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром».

Это связано с тем, что проезд до некоторых населенных пунктов волости невозможен из-за ремонта железнодорожного полотна. Мусоровоз оказался заблокирован.

Мусор из деревень Суханово, Першино и со станции Сердце вывезут завтра.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства.