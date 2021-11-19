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Парламентская молодёжь России и Белоруссии собралась в Пскове

Совет Молодёжной палаты при парламентском Собрании Союза Белоруссии и России и совет Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели совместное заседание. Мероприятие прошло в дистанционном формате, но несколько участников встречи смогли пообщаться лично – председатель Молодёжной палаты при парламентском Собрании Союза Белоруссии и России Дмитрий Матюшенков приехал в Псков с двухдневным рабочим визитом. Гостю было предоставлено право вести совместное заседание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Очень важно, что в это непростое время, когда бушует пандемия коронавирусной инфекции, представители молодёжных парламентов смогли собраться вместе, чтобы на одной площадке договориться о взаимодействии, совместной реализации проектов и общих законотворческих инициативах, которые будут направлены на развитие регионов Союзного государства и улучшение качества жизни нашей молодёжи», – сказал Дмитрий Матюшенков, открывая заседание.

От лица депутатов областного Собрания представителей молодёжи из двух дружественных государств поприветствовал вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. «Псковская область является одним из трёх субъектов РФ, которые имеют общую границу с Белоруссией. Мы братские народы и, конечно, взаимодействие у нас очень тесное. У нас большой спектр мероприятий, которые реализуются в рамках соглашений о сотрудничестве, подписанными между нашей областью и регионами Белоруссии. Уверен, контакты на уровне молодёжи создадут почву для новых проектов», – обратился к участникам совместного заседания заместитель председателя Собрания и пожелал содержательной, результативной работы.

В рамках рабочей повестки участники заседания поделились своим опытом в организации работы парламентских молодёжных объединений и реализации интересных молодёжных инициатив. Представители Белоруссии рассказали о деятельности по сохранению исторической памяти на территории Союзного государства, а также о развитии киберспорта и экологического туризма. Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова представила коллегам информацию о самых заметных проектах и акциях псковской молодёжи. Член молодёжного парламента Антон Никулин рассказал, как в Псковской области развивается территориальное общественное самоуправление.

Итогом совместного заседания стало решение о заключении соглашения о сотрудничестве между Молодёжной палатой при парламентском Собрании Союза Белоруссии и России и Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Подписание документа состоится 19 ноября на заключительном заседании действующего состава Молодёжного парламента.

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