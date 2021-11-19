Беременная врач-реаниматолог псковской инфекционки рассказала о самочувствии после вакцинации

17:25, 19 ноября 2021, ПАИ

Привитая врач-реаниматолог, заведующая отделением реанимации Псковской инфекционной больницы Варвара Оконечникова чувствует себя хорошо. Об этом она сама сообщила корреспонденту Псковского агентства информации.

Врача-реаниматолога корреспондент встретил в реанимационном отделении больницы во время съемки видеосюжета.

«Чувствую себя прекрасно после вакцинации, работаю в обычном режиме», - с улыбкой ответила Варвара Оконечникова на вопрос о самочувствии.

Напомним, что 10 ноября заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова на 33-й неделе беременности прошла вакцинацию «Спутником Лайт». Это решение она приняла на фоне того, что сама работает с тяжело больными ковидными пациентами. Кроме того, она сообщила, что много коронавирусных беременных женщин поступило в инфекционную больницу в тот период, чаще всего женщины были не вакцинированы и роды, как и течение болезни, проходили очень тяжело.