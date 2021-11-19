«Кванториум» приглашает псковичей на пятидневный фоточеллендж с призами

15:05, 19 ноября 2021, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает людей старше 12 лет принять участие в пятидневном фоточеллендже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в технопарке, конкурс пройдет с 23 по 25 ноября. С первого дня челленджа в официальной группе детского технопарка будут появляться темы для фотографии. Задачей участников будет в течение суток сделать снимок и опубликовать его на своей личной странице под определенным хештегом. Работы будет оценивать жюри, в составе которого будут фотографы, дизайнеры и другие специалисты.

«Будут ли сделаны работы на профессиональную камеру или обычный смартфон, не имеет никакого значение. Главное - это креативный взгляд на тему», - отметили организаторы.

Авторы лучших работ получат подарки от организаторов и спонсоров мероприятия. С подробными правилами можно ознакомиться в группе детского технопарка.

Конкурс проходит второй раз, в прошлом году он собрал более 70 участников из Пскова и области. Участники делали снимки на темы «Причина остаться дома», «Город говорит», «Другая реальность», «Геометрия».

Партнерами мероприятия выступают креативное пространство «Лофт», Молодежный центр Пскова, Центр науки и спорта «Без предела».