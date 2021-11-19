Псково-Изборский музей-заповедник представят на Днях духовной культуры России в Сараево

15:07, 19 ноября 2021, ПАИ

Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова вошла в состав российской делегации для участия в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине, которые пройдут с 21 по 23 ноября в Сараево. Она представит Псково-Изборский музей докладом о роли и влиянии духовной составляющей на культурное взаимодействие в современных реалиях, сообщили в пресс-службе музея.

Дни духовной культуры России в Боснии и Герцеговине реализуются министерством культуры России в соответствии с поручением президента Российской Федерации и правительства РФ.

В рамках Дней России широкой публике Боснии и Герцеговины будет продемонстрировано богатство и многообразие российской культуры. Главным событием мероприятия станет круглый стол по теме «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога».