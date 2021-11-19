В псковской инфекционке шестимесячный ребенок находится на ИВЛ

17:52, 19 ноября 2021, ПАИ

18 ноября из Великих Лук в отделение реанимации Псковской инфекционной больницы поступил шестимесячный ребенок, который на данный момент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, об этом заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Самому маленькому нашему пациенту шесть месяцев. Спасибо детской областной больнице, которая помогает в сопровождении таких пациентов. Перевели в экстренном порядке. На данный момент младенец находится в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких, планируют сегодня сделать КТ, так как уровень поражения неизвестен», - рассказал Аль-Араби.

Врач также сообщил, что за год в Псковской инфекционной больнице в отделение реанимации вылечили порядка шести детей.

«Вообще, дети у нас в реанимации единичные. Если дети и лежат, то это «больничные дети», как мы их называем, - дети с хроническими заболеваниями или дети-инвалиды», - уточнила врач-реаниматолог Варвара Оконечникова.

Как отметил заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы, на данный момент вирус меняется, «молодеет» и по этой причине в реанимационном отделении появляются дети, которые заболевают COVID-19.