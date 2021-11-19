Федеральные средства привлекут для ремонта дороги к перинатальному центру в Пскове
Для ремонта дороги к перинатальному центру в Пскове привлекут федеральные средства. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram-аккаунте.
«Эта дорога входит в комплекс работ по реконструкции Кузбасской дивизии, проект готов, письмо направлено в Москву, чтобы привлечь федеральное финансирование», - отметил Елкин, добавив, что бюджета города и региона не хватает, чтобы реализовать объект стоимостью более 400 млн рублей.
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