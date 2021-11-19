На площадке ПсковГУ завершил работу Свято-Тихоновский форум

15:16, 19 ноября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете завершилась работа Свято-Тихоновского форума, главная цель которого заключается в развитии межкультурного и межконфессионального диалога и сотрудничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В 2021 году это масштабное мероприятие прошло номинально в восьмой раз, реально – в девятый. С течением времени изменился формат встречи: международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция переросла в форум, который включил в себя две конференции «Помощь современной семье: проблемы и способы их разрешения», «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» и круглый стол Международного общества святитель Григория Паламы «Обожение и личность в Византийской мысли».

В этом году в форуме приняли участие 156 человек. Свои работы представили исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тобольска, Волгограда, Печор. В числе зарубежных участников – представители Афона, Таллина, Киева, Минска, Порту, Монреаля, Ясс, Прешова, Глазго.

«Праздник встречи был плодотворным, расширилось профессиональное сообщество учёных теологов, – отметили организаторы. – Мы ждём всех в Псковском государственном университете на встречу со своими единомышленниками на следующем форуме».

Добавим, что в рамках мероприятий работало восемь сессий. За шесть дней работы было заслушано 92 доклада. По результатам работы форума издан сборник статей.