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Общество

Галина Неваленная поздравила региональное отделение всероссийского общества глухих с 95-летием

Сегодня, 19 ноября, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная посетила Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской гордумы Галина Неваленная поздравила председателя Псковского регионального отделения Сергея Котельницкого, вручила благодарственные письма главы города и памятные подарки членам регионального отделения.

Также членов реготделения Всероссийского общества глухих поощрили почётными грамотами губернатора Псковской области, грамотами Псковского областного Собрания депутатов, благодарственными письмами комитета по социальной защите Псковской области, наградами Всероссийского общества глухих.

Отметим, Всероссийское общество слепых основано в 1925 году, а Псковское региональное отделение общества создано 15 октября 1944 года. Основная цель общества – социальная реабилитация глухих и их интеграция в современное общество, защита прав и интересов и обеспечение им равных с другими гражданами России возможностей.

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