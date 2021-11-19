«Черная пятница» началась в ТДЦ «Fjord Plaza» в Пскове

15:41, 19 ноября 2021, ПАИ

BlackFridaySale или «Черная пятница» – любимый день шопоголиков всего мира. Это не официальный праздник, а скорее традиция, которая пришла к нам из Америки и которая насчитывает уже два века. Многие люди даже берут отгул в этот день, ведь именно с него начинается период рождественских скидок.

Сезон распродаж, именуемый Черной пятницей, постепенно набирает обороты и в нашей стране. Акция уже вышла за жесткие временные рамки одной ночи и может длиться весь месяц.

Торгово-досуговый центр «Fjord Plaza» не остался в стороне от мировых традиций и объявил свою «Черную пятницу» с 19 по 30 ноября.

Fashion gallery

Befree - 3=6 на все, кроме распродажи

Снежная Королева - скидки -50% на ВСЁ и норковые шубы! по 30 ноября

LANSТИЛЬ - 50% на все пальто, -40% на костюмы, -20% на платья, блузы и брюки с 26 по 27 ноября

Helly Hansen - 20% на всю зимнюю коллекцию с 19 по 30 ноября

Alpecora - 30% на всё с 25 по 28 ноября

Golden Palace - скидки до 50% с 22 по 30 ноября

Zarina – скидки 70%

Komod - 50% на всё по 30 ноября

Косметика и парфюмерия

Л`Этуаль – скидки до 80% весь месяц

Лаб Фрагранс - скидки до 10% на всё по 30 ноября.

Обувь

ССС – скидки до 40%

М.SHOES – скидки до 10% на всё по 21 ноября.

Магазины детской одежды

КОМОДИК

Ветровки из коллекции 2021 -35%

Верхняя демисезонная одежда последней коллекции – 25%

Коллекции прощлых сезонов -40%

с 19 по 30 ноября.

BRAND KIDS - скидки до 50% с 19 по 30 ноября.

Глория Джинс – скидки до 80 % по 30 ноября.

Для дома

Ascona - скидки до 70% по 23 ноября.

М-Видео - скидки до 50% по 29 ноября.

Ресторан

Ресторан грузинской кухни «Пхали-Хинкали»

Бонусы за заказы в двойном размере! С 26 по 28 ноября.

Услуги

4D кино

стоимость билетов составит 150 ₽ с 22 по 26 ноября включительно.

Студия красоты Chin Chin

Весь ноябрь

Маникюр+однотонное покрытие = 800₽

Педикюр+однотонное покрытие = 1200₽

Коррекция+окрашивание бровей = 400₽

Ламинирование+окрашивание бровей = 650₽.

Посещение торгово-досугового центра «Fjord Plaza» в период «Черной пятницы» позволит не только значительно сэкономить и приобрести подарки к Новому году для родных и близких, но и получить массу приятных эмоций и побаловать себя любимых.