«Черная пятница» началась в ТДЦ «Fjord Plaza» в Пскове
BlackFridaySale или «Черная пятница» – любимый день шопоголиков всего мира. Это не официальный праздник, а скорее традиция, которая пришла к нам из Америки и которая насчитывает уже два века. Многие люди даже берут отгул в этот день, ведь именно с него начинается период рождественских скидок.
Сезон распродаж, именуемый Черной пятницей, постепенно набирает обороты и в нашей стране. Акция уже вышла за жесткие временные рамки одной ночи и может длиться весь месяц.
Торгово-досуговый центр «Fjord Plaza» не остался в стороне от мировых традиций и объявил свою «Черную пятницу» с 19 по 30 ноября.
Fashion gallery
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Коллекции прощлых сезонов -40%
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Для дома
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Ресторан
Ресторан грузинской кухни «Пхали-Хинкали»
Бонусы за заказы в двойном размере! С 26 по 28 ноября.
Услуги
4D кино
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Студия красоты Chin Chin
Весь ноябрь
Маникюр+однотонное покрытие = 800₽
Педикюр+однотонное покрытие = 1200₽
Коррекция+окрашивание бровей = 400₽
Ламинирование+окрашивание бровей = 650₽.
Посещение торгово-досугового центра «Fjord Plaza» в период «Черной пятницы» позволит не только значительно сэкономить и приобрести подарки к Новому году для родных и близких, но и получить массу приятных эмоций и побаловать себя любимых.
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