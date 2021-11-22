Особенности работы Россельхознадзора в Псковской области – в интервью с Олегом Емцевым

15:50, 22 ноября 2021, ПАИ

В этом году в России зафиксировали множество вспышек АЧС, плюс встречаются сообщения о задержании на границе и ликвидации некачественной иностранной сельскохозяйственной продукции. Все это в первую очередь зона ответственности Россельхознадзора. Как контролируется качество товаров в пограничных пропускных пунктах, какие виды грузов являются самыми проблемными, зачем коту прививка и почему для защиты от АЧС используют детекторы лжи, в медиацентре Псковского агентства информации рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

Тысячи тонн

– Расскажите о ключевых направлениях деятельности Россельхознадзора, об особенностях работы одного из самых крупных в стране управлений на территории Псковской области.

– В этом году в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства в рамках совершенствования организации деятельности федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору прошла реорганизация – слияние некоторых территориальных управлений. С 23 апреля организовалось Северо-Западное межрегиональное управление путем слияния двух территориальных управлений – по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. К нам присоединили еще Новгородскую и Вологодскую области. Мы называемся Северо-Западное региональное управление, в его состав входят центр (управление Санкт-Петербурга) и четыре области: Ленинградская, Новгородская, Вологодская и Псковская.

К Псковской области особое внимание ввиду того, что у нее очень интересное географическое расположение. У области есть границы со странами Евросоюза – с Эстонией и Латвией, а также границы с Республикой Беларусь, это очень большая территория, и она на особом контроле.

Что входит в зону ответственности управления службы? Мы являемся федеральным органом исполнительной власти, осуществляем функции по контрольному надзору в сфере ветеринарии, лекарственных средств для применения в ветеринарии, то есть это обращение лекарственных средств, карантин растений, контроль за земельными отношениями в части земель сельскохозяйственного назначения, контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов, контроль за семенами, обеспечение качества безопасности зерна и кормовых добавок – большое количество зон ответственности и функций.

– Какие товары ввозят на территорию Псковской области, из каких стран и какие продукты самые популярные?

– Конечно, мы говорим о ветеринарном контроле именно за продукцией животного и растительного происхождения. Вся продукция, которая поступает на территорию РФ, в том числе через Псковскую область, проходит обязательный контроль. Наши сотрудники ежедневно круглосуточно находятся в пунктах пропуска через государственные границы РФ, в основном в грузопотоке.

Если мы будем говорить об импорте, то за 10 месяцев 2021 года через зону ответственности в Псковский регион поступило более 150 тысяч тонн продукции животного происхождения. Что можно выделить из грузопотока? В основном это корма и кормовые добавки: большой объем вывозится из стран Евросоюза, так как мы граничим с Евросоюзом. В основном производятся автомобильные перевозки автомобильным транспортом и фурами, которые перевозят в Россию через Псковский регион корма и кормовые добавки.

Есть и железнодорожные пункты пропуска, корма поступают в том числе и железнодорожным транспортом: мясная продукция – 13 тысяч тонн, молочная – более 11 тысяч тонн, рыба – 6 тысяч тонн, остальное – кормовые добавки. В основном поступает мясная продукция из стран Евросоюза, но производится она, в частности, в Латинской Америке.

Если мы говорим о кормах, то страна производства тоже часто Латинская Америка, если говорим о растительной продукции, то она поступает из Аргентины, Бразилии, Нидерландов в больших объемах – уже поступила 331 тысяча тонн. Значительный объем растительной продукции составляют какао-бобы, которые идут дальше для применения на кондитерских фабриках: они идут дальше в глубь России, в основном поставки идут до Москвы. Поступило 46 тысяч тонн какао-бобов происхождением из Кот-д’Ивуара, также 28 тысяч тонн какао-бобов из Эквадора, Нигерии и Ганы. Мы контролируем зеленый кофе: он поступал из Испании.

Если мы будем говорить о фруктах, то наибольший объем составляют яблоки из Сербии (15 тысяч тонн), а также из Северной Македонии (530 тонн). Также поступают экзотические фрукты – авокадо, манго, фейхоа. В обязательном порядке каждая партия проверяется, каждая транспортная единица в соответствии с требованиями СанПиН нашей страны. Растительную продукцию исследуем на наличие карантинных объектов.

Очень большое количество цветов, больше всего во всей России, проходит через «Бурачки» (пункт пропуска, который находится в Псковской области): 956 миллионов срезов цветов поступило через Псковский регион. Цветы из Эквадора, Нидерландов, Кении, Колумбии, Израиля. Это может быть горшечное растение, посадочный материал. Здесь мы обязательно все исследуем на наличие карантинных объектов, вредных для РФ. Существует единый перечень объектов, которые являются карантинными для России, и мы их не пропускаем на границе: проводим исследования в лабораториях, и если находим такой объект, то продукция уничтожается и не допускается к ввозу.

Ваши документы

– Какие нарушения выявляют в ходе контроля поступающих партий товаров? В чем основные ошибки поставщиков?

– Для того мы и стоим, чтобы не допускать продукцию, не соответствующую ветеринарным требованиям нашей страны. Требования разработаны Евразийским экономическим союзом. Если мы говорим о продукции животного происхождения, есть четкий нормативно-правовой акт Таможенного союза, где он прописывает все действия инспектора: это документарный, физический, лабораторный контроль.

Конечно, чаще всего мы не допускаем продукт , сталкиваясь с угрозой при прохождении документарного контроля: это и несоответствие данных, которые указаны в сертификата, фактически установленным при досмотре, и несоответствие пломбы (если указано, что данная продукция под такой пломбой, а мы видим, что пломба другая, товар не допускается ко ввозу, потому что возможна подмена), и несоответствие даты выработки, когда по документам дата выработки одна, а при досмотре мы видим, что дата выработки совсем другой, и здесь уже сертификат, который сопровождает этот продукт, не подтверждает безопасность продукции.

Часто мы видим попытки ввоза мясной продукции и живых животных вообще без ветеринарных сопроводительных документов, что категорически недопустимо: ветеринар в сопроводительных документах подтверждает качество и безопасность продукции, то, что все необходимые профилактические мероприятия в отношении живых животных проведены, что живые животные здоровы, что товар происходит из благополучной в эпизоотическом отношении местности, поэтому при отсутствии документов, наше решение однозначно – возврат груза на сопредельную сторону.

Если мы говорим о растительной продукции, то мы первыми обнаруживаем карантинные, вредные для РФ объекты. С начала года было 23 случая попытки ввоза зараженных опасными вредителями товаров, до 12 случаев заражения западным калифорнийским трипсом: он чаще всего встречается в цветах, поэтому эти цветы были уничтожены. Чем опасен трипс? Если, допустим, в РФ есть теплицы, кто-то занимается выращиванием цветов, то данные вредные объекты, попадая в теплицы, наносят урон, и цветы увядают, соответственно, владелец уже вынужден проводится там карантинные мероприятия и все цветы должны уничтожаться. Также был случаев выявления вирусов: вирус мозаика пепино был выявлен на томатах. Карантинные объекты часто поступают с картофелем – мы выявили золотистую нематоду: это тоже вредный карантинный объект, который, если бы он попал на территорию РФ, нанес бы урон, особенно тем организациям, которые занимаются выращиванием картофеля.

– Все эти нарушения, связанные с фитоконтролем, могут нанести серьезный ущерб экономике?

– Конечно, и на предотвращение этого направлена деятельность наших докторов. Во-первых, это защита населения от опасных болезней животных и человека, а если мы говорим о растениеводстве, то санитары, которые стоят на границе, конечно, защищают больше экономическое состояние РФ, не допускают нанесения урона.

– А эти нарушения – это преднамеренные ошибки или безалаберность?

– Бывает по-разному. Уже каждый знает, и в зарубежных странах есть такой документ, что если мы выявляем товар без документов – это действительно попытка нелегального ввоза. Если мы выявляем нарушения, связанные с документами, то есть четкий регламент: мы приостанавливаем груз, даем возможность владельцу продукции предоставить дополнительные документы, подтвердить, что это действительно случилось по невниманию врача при заполнении сертификатов, и такое бывает.

Поэтому есть градация нарушений: есть четкие нарушения, когда мы возвращаем товар, и есть возможность подтверждения безопасности товара с добавлением дополнительных справок, дополнительных мероприятий. В частности, если выявляем в ветеринарном грузе нарушения, мы даем владельцу возможность обращений для отбора проб, и если наши лаборанты подтверждают качество продукции, тогда мы ее пропускаем.

Можно, но мало

– На пункте пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе висит объявление: ввоз ветеринарный фитопродукции запрещен. Действует этот запрет и что именно нельзя ввозить? Почему через «Шумилкино» – можно, а через этот пункт – нельзя?

– Здесь всё очень просто. Берем законодательство РФ, в частности постановление РФ, которое как раз определяет пункты пропуска через границу РФ, где осуществляется ветеринарный и фитосанитарный контроль: в зоне ответственности управления таких пунктов пропуска целых 25, есть автомобильные, железнодорожные, морские, воздушные пункты пропуска. Данный пункт пропуска не включен в число тех, через которые возможно ввозить продукции животного и растительного происхождения: там не установлен ветеринарный интайм и контроль. Кроме того, и со стороны Латвии коллеги также не осуществляют контроль и надзор, поэтому здесь действует законодательство РФ плюс меморандум 2004 года, международный документ, который также гласит, что со стороны Евросоюза не осуществляется проверка в пункте пропуска.

– Так понимаю, что у людей не просто так возник этот вопрос: очевидно, им удобнее было бы переезжать через данный пункт пропуска. Есть вероятность того, что в будущем ситуация изменится?

– Есть Росгранстрой, который как раз осуществляет обустройство пунктов пропуска, и не только, и здесь все зависит от грузопотока, от логистики. В перечень пунктов пропуска (он расположен также на нашем официальном сайте), регулярно вносятся изменения, дополнение, но здесь все идет, опять же, через решение РФ: насколько это целесообразно.

– То есть должен быть определённый запрос?

– Да, конечно. Это значит, должна быть потребность: во-первых, грузопоток транспорта и так далее, во-вторых, это должно быть непосредственно устройство пункта пропуска – это все-таки финансирование, потому что есть четкие требования к пункту пропуска, какие там должны быть помещения, инфраструктура. Поэтому это общий вопрос, а не одного ведомства.

– Ясно. Что касается ветеринарной фитопродукции, о какой продукции идет речь?

– О продукции животного происхождения.

– То есть даже для себя?

– По законодательству можно провозить продукцию в расчете на одно физическое лицо, если ее вес не превышает 5 килограмм и продукция находится в заводской упаковке. Никаких документов при этом не нужно.

Только с прививкой

– Почему особому контролю в вашем ведомстве подлежат партии цветов?

– Повторюсь, что через Псковский регион проходит основная масса цветов. У нас сейчас в сельском хозяйстве развивается цветоводство: в Ленинградской области выращивают цветы, у нас есть много ботанических садов. Цветы, горшечные растения, посадочный материал несут в себе угрозу наличия внутри вредителей, даже если, может быть, кто-то невооруженным глазом не может увидеть эти обьекты. Тот же трипс: если мы подарим директору ботанического сада такой букет, а он потом пойдет осматривать свой сад, то он может занести эту заразу к себе и тем самым погубит посадки. Этот трипс – вредный организм который пагубно влияет на цветы, резко размножается, и, в общем, в итоге придется все полностью очистить.

– Такой же жесткий контроль, даже когда один человек пытается провести для себя какой-то небольшое растение?

– Да.

– То есть даже если мы хотим привезти сюда цветочек на подоконник?

– Да, обязательно.

– Теперь поговорим о животных, которые проходят ветеринарный контроль на государственной границе. Много ли животных пересекает границу? В чем здесь основная проблема и какие ошибки совершаются гражданами и организациями?

– Очень важные вопросы! Их очень важно поднимать в средствах массовой информации. У нас большое количество домашних животных – собак, кошек. Все мы любим заводить питомцев, но очень многие забывают (и питомцам приходится страдать, когда они путешествуют в другие страны), что на питомца обязательно нужно оформлять ветеринарный документ: собаки и кошки – это такая категория животных, которые могут переносить болезни, общие для человека и животных (например, бешенство). Есть обязательные профилактические мероприятия, обязательные прививки, которые должны сделать владельцы животным, в частности от бешенства и от паразитарных инфекций.

В каждой стране, в том числе и в нашей, существуют требования к сопровождающим ветеринарным документам. У нас, допустим, в этом году было вывезено 790 кошек и собак, привезено 280 кошек и собак, все они сопровождаются документами. Есть директива Еросоюза, устанавливающая стандартный образец евросертификата, который должен сопровождать животное. Россельхознадзор является единственным органом, который имеет право сертифицировать и выдавать эти сертификаты, поэтому если вы планируете поездку, то обязательно нужно обратится в управление: мы можем оформить сертификат как в пункте пропуска, так и по адресам, которые указаны на сайте. Вскоре в управлении для удобства еще будет сделан онлайн-сервис, где вы можете отправить заявку. Вы можете указать, через какой пункт пропуска будете пересекать границу РФ со своим питомцем, можете внести для ускорения (там есть форма бланка) информацию о питомце (его возраст, пол, последняя вакцинация) – это сократит время оформления документов в пункте.

– Каких конкретно животных касаются эти правила?

– Это касается собак и кошек.

– Сейчас многие любят заводить енотов, барсуков – всё что угодно.

– Для экзотических животных ещё больше дополнительных требований. Для экзотических животных требуется отдельное оформление разрешения на ввоз и на вывоз, например для черепах, шиншилл, аквариумных рыбок. Всё живое должно подтверждаться ветеринарным документом. В нашей стране и за рубежом есть конкретные требования к конкретным видам животных.

– Эти требования можно найти на сайте?

– Да, все требования есть на сайте в обязательном порядке. Работает горячая линия. Некоторые граждане считают, что контрольно-надзорный орган – это какая-то стена, до которой не дозвониться. Это совсем не так. Я, наоборот, призываю: прежде чем планировать куда-то ехать, позвоните нам. Мы ведём профилактическую работу, освещаем различные темы, доносим информацию до птицеводов, свиноводов, картофелеводов и т. д. Наша цель – предупредить. Бывают случаи, что пытаются миновать контроль, но за рубежом огромные штрафы, даже вплоть до усыпления животных.

– А есть ли случаи, когда животных оставляли на границе?

– Конечно, есть и такие случаи.

– Сотрудники не пытаются себе домой животных забрать?

– Нет. У нас всё это регламентировано. Их забирают в приюты.

– Было несколько случаев, когда на псковской границе задерживали животных из цирков, зоопарков. Как часто происходят такие нарушения?

– Бывают такие случаи, в том числе когда лошадей завозят. Почему бывают такие случаи? Экзотические цирковые, зоопарковые животные требуют огромного количества профилактических мероприятий. Если везутся приматы – это большой перечень вакцинаций, исследований, анализов. К сожалению, владельцы экзотических животных часто о перечне исследований не знают.

– Если такие случаи происходят, Россельхознадзор может как-то на месте решить этот вопрос?

– Конечно, мы информируем, если не хватает какого-то исследования на заболевание. В каждом регионе есть ветеринарная служба субъекта, есть ветеринарный врач, который несет ответственность за свой регион. Он готов принять этих животных на карантин. Пути решений есть.

В ответе за тех, кого приручили

– Инспекторы вашего ведомства контролируют деятельность цирков и зоопарков. С чем связана эта работа? Почему в ней возникла необходимость?

– Очень своевременный вопрос. Прошу общественности заострить на этом внимание. В 2019 году вышли два постановления Правительства Российской Федерации. Одно постановление – о лицензировании океанариумов, зоосадов, зоотеатров и других организаций: 1 января 2022 года все организации, которые используют животных в культурно-зрелищных целях, должны быть лицензированы.

– Это касается Псковской области? Ведь у нас есть различные зоограды.

– Да. И они обязательно должны получить лицензию. Орган, который осуществляет контроль и выдаёт лицензию, – управление Россельхознадзора. Наши специалисты, сотрудники, которые работают в Псковском регионе, должны провести проверку.

Второй документ – это требования к тем организациям, которые используют животных в культурно-зрелищных целях: там прописан размер животного, вольера, подача корма, возможность перемещения, перевозки. Есть четкие критерии, и на основании этого инспектор, проводя проверку на возможность выдачи лицензии, идет по этому документу, который содержит требования для каждого вида животных. Если все соответствует, мы формируем акт, описываем организацию и отправляем в центральный аппарат – получается лицензия. Сейчас уже ушли от бумажного вида. В этом году нововведение: есть реестр, который ведется на сайте, там присваивается номер лицензии, и тогда уже организация может осуществлять свою деятельность в культурно-зрелищных целях.

– Так понимаю, раньше эта деятельность не лицензировалась и все работали сами по себе. Почему возникла необходимость лицензирования деятельности таких, казалось бы, хороших организаций, которые занимаются благим делом?

– Согласен, дело благое, но вопрос рассматривался очень давно. Он давно был вынесен на рассмотрение: все-таки, с одной стороны, дело благое, но, к сожалению, мы встречаемся с такими моментами, когда некоторые люди пытаются просто найти для себя выгоду, заработать деньги.

– Ненадлежащее содержание?

– Ненадлежащее содержание. Те же контактные зоопарки, которые мы встречаем в Петербурге: я как ветеринар, как специалист понимаю, что животное совсем не получает удовольствия от жизни. Конечно, некоторые животные замучены, их накалывают, и я думаю, что в средств массовой информации, в интернет-пространстве вы сталкивались регулярно с этими грустными обезьянками, с которыми фотографируются. Поэтому в первую очередь это направлено против жестокого обращения: если вы этим занимаетесь, то будьте добры обеспечить животному свободный доступ к еде, и если он захотел поспать – пусть он уходит спать в закрытую зону.

– Если граждане заметили плохое обращение с животными, можно не только в зоозащиту обращаться, но и в Россельхознадзор?

– Поступают такие обращения. Уже было 10 обращений граждан, когда они описывают, что действительно где-то в торговом центре есть животное, которое используется в целях, может быть, рекламы или ещё чего-то. Мы выходили с проверками с прокуратурой по линии генпрокуратуры, в пяти регионах проводили такие проверки, здесь в том числе, и выдавали предписание. С 1 января уже будут меры административного реагирования, но опять же, подчеркну, мы административно реагируем (выписываем штраф и так далее), но что делать с животными, которых будет запрещено использовать? Возникнет вопрос, что нужно куда-то этих животных пристроить. Поэтому здесь важно еще раз донести до всех, что если люди занимаются показом животных, они обязательно должны быть лицензированы. Мы всех уведомляли о вступлении закона в силу, направляли требования. Месяц назад ещё раз всем сделали рассылку.

Есть автоматизированная система Россельхознадзора. Вся работа нашего ведомства ведется в информационных системах. Для регистрации таких хозяйствующих субъектов, вообще всех, кто занимается животноводством, есть система «Цербер», в которой они все должны быть зарегистрированы. В Псковской области есть одна организация, которая зарегистрировалась, но пока ещё заявки от неё не поступало, потому что это заявительный режим. Всем организациям напоминаем: необходимо подать заявку в ведомство на предмет получения лицензии.

– В Псковской области только одна организация?

– Да, одна организация, зарегистрированная в «Цербере».

– Те организации, которые не получают лицензию, должны прекратить зарабатывать на животных деньги? Использовать животных только для себя: поить, кормить, ухаживать?

– Да.

Фактор риска

– Что слышно про африканскую чуму?

– Ситуация с африканской чумой стабильно тяжелая. Регулярно выявляются очаги АЧС. С 2007 года этот вирус попал к нам в страну и продолжает циркулировать в разных регионах. В этом году вспышки африканской чумы зарегистрированы в Псковской, Новгородской областях. В Псковской области – 14 случаев: в дикой природе, также пострадали два крупных свиноводческих предприятия, которые находятся в Псковской области.

Есть четкие действия, регламентируемые приказом Министерства сельского хозяйства, которые должны проводиться для ликвидации африканской чумы свиней как в дикой природе, так и на свиноводческих предприятиях. На сегодня продолжаются мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней на двух свиноводческих организациях. Начиная с 6 июля были активные вспышки АЧС. Мы с ветеринарными службами принимаем все необходимые меры для того, чтобы завершить мероприятия, держим на особом контроле другие свиноводческие предприятия, куда вирус ещё не попал. Это очень важно. Большая ответственность лежит на владельцах живых животных.

Переносчик африканской чумы – это дикий кабан. Здесь необходимо снижение численности поголовья. Также зона риска – личные подсобные хозяйства граждан, которые содержат домашних свиней, а сами работают на свиноводческих предприятиях. Африканская чума опасна тем 99 % летальности в свинопоголовье. В Псковской области порядка 90 000 голов уничтожено путем сожжения – это колоссальный экономический ущерб как для предприятия, так и для региона. Также это потеря рабочих мест.

Мы проводим лабораторный мониторинг, исследуем продукцию. Это заложено в федеральном бюджете. Мы призываем все организации самим исследовать свиноводческую продукцию на наличие чумы. Псковская область является крупнейшим регионом по количеству свиней: 1,5 млн голов. Регулярно проводим совещания по вопросу чумы, пишем информационные письма.

Исходя из практики, очень важно наличие буферных зон на свиноводческих предприятиях. Буферная зона – это 10-километровая зона вокруг предприятия, где не должно быть ни одного кабана, ни одного личного подсобного хозяйства, содержащего домашних свиней. В Псковской области планируется создание таких буферных зон, потому что они минимизируют риски.

– Буферные зоны будут контролироваться?

– Да, они будут контролироваться комитетом по регулированию численности, который есть в Псковской области: он отвечает за поголовье голов. Это охотхозяйство, ветеринарная служба, само предприятие, это совместные контрольно-надзорные органы, а мы будем контролировать их наличие. Это будет четкий документ, который обяжет произвести процедуры для поддержания буферных зон.

– Это вопрос обсуждался в администрации Пскова. Вы там присутствовали?

– Да. Там присутствовали представители крупных комплексов, Россельхознадзора. Вчера обсуждали ряд четких, жестких мер, для того чтобы не допустить дальнейшего распространения африканской чумы в Псковской области.

– Не так давно Роскомнадзор выявил, подозревает один из свинокомплексов в Псковской области в сокрытии факта АЧС. Соответствено, можно ли уточнить в связи с тем, что вчера были заявления по итогам совещания администрации области о том, что была найдена предварительно причина – подлог документов непосредственно продавцом. Можно ли говорить, что ваше ведомство снимает подозрения в отношении этого предприятия и не имеет подобных претензий? В продолжение темы: в Новгородской области похожая история, только у нас там Пенза получается, а Новгород – там Белгород, соответственно, это «Русский бекон», там вообще проверок не проводится следственным комитетом в отношении этого предприятия. Новгородскую тему прокомментируйте, пожалуйста: там тоже подозрения или, может быть, нет подозрений.

– Что касается первого вопроса, отвечу коротко: вчера этот тоже вопрос обсуждался, материалы все переданы в следственные органы, в том числе были сотрудники МВД, на вчерашнем заседании они рапортовали, и точка на этом пока не поставлена. Поэтому снимать, говорить да или говорить нет не готов, потому что расследование продолжается. Как только оно будет окончено, с помощью силовых структур, где будет уже доказательная база, мы в обязательном порядке проинформируем, естественно, потому что всех эта тема взбудоражила. На самом деле факты такие в России есть, но каждый факт мы будем тщательно, досконально проверять не только по нашей линии, но и силовиков. Что касается Новгорода, да, в СМИ это пролетело, но хочу сказать, что сами мы выезжали на это предприятие: там просто свиньи из «Новгородского бекона» поставлялись в Белгород, в организацию, где потом выявили АЧС. Мы выезжали в «Новгородский бекон», от всего свинопоголовья отбирали пробы сыворотки крови, патматериал, пищевую продукцию, исследовали в своей лаборатории – вируса АЧС не обнаружено. Официально сейчас у нас никаких расследований не ведется: был просто факт перемещения здоровых свиней на площадку Белгородской области. Здесь мы отреагировали, исследовали все – факт АЧС на «Новгородском беконе» у наших коллег не подтвердился.

– Ситуация с АЧС вообще в стране довольно серьезная.

– Да, к сожалению, именно так. И чем еще опасна АЧС? Мы находим геномы в готовой продукции. В частности, когда вспышка произошла на свиноводческом предприятии Псковской области, мы, конечно, сразу по системе «Меркурий» смотрим, куда это продукция поступила в места реализации: в магазины, на склады, индивидуальным предпринимателям. Это не только свиноводческий комплекс Псковской области. В Курске, в Белгороде возникли вспышки – мы сразу заходим в систему и видим: свиноводческая продукция этого предприятия поступила в Псков. Мы выезжаем, отбираем пробы, и были факты уже: в рульке, в корейке мы находили геном африканской чумы свиней. Это опасно тем, что любой владелец живых животных покупает, отходы потом идут свиньям, свинья заражается, болеет и умирает. Вопрос остро стоит во всей стране, стабильно напряженная ситуация с АЧС. Делаем все, чтобы ее снизить. В первую очередь это профилактика. И как правило, всегда это человеческий фактор, когда люди недооценивают ту угрозу, с которой они сталкиваются. У нас есть предприятия, которые сталкивались с АЧС, – после этого только они принимают все меры: это биологическая защищенность, обустройство санпропускников, службы безопасности, которые вплоть до использования детектора лжи опрашивают сотрудников, чтобы ни в коем случае у них не было домашних свиней. Очень серьезные меры. Их нужно изначально применять. Но, к сожалению, сталкиваемся с халатностью, которая приводит к таким печальным событиям.