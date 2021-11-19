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Общество

Почти 500 вакансий предлагают островичам работодатели

491 вакансию предлагают работодатели жителям Островского района. Об этом сообщает газета «Островские вести» со ссылкой на руководителя отделения центра занятости по Островскому району Светлану Григорьеву.

Наибольшим спросом в последнее время пользуются бухгалтеры. Они нужны как на предприятия, так и в небольшие организации. Во многие организации также требуются водители автомобилей.

По-прежнему на местном рынке труда востребованы медицинские работники: врачи, в том числе и узких специальностей, средний и младший медперсонал.

Есть спрос на инженерные кадры для работы в различных отраслях: требуются инженеры по безопасности и защите информации, охране труда, в отделы для ведения проектно-сметной документации и другие.

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