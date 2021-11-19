Почти 500 вакансий предлагают островичам работодатели

16:07, 19 ноября 2021, ПАИ

491 вакансию предлагают работодатели жителям Островского района. Об этом сообщает газета «Островские вести» со ссылкой на руководителя отделения центра занятости по Островскому району Светлану Григорьеву.

Наибольшим спросом в последнее время пользуются бухгалтеры. Они нужны как на предприятия, так и в небольшие организации. Во многие организации также требуются водители автомобилей.

По-прежнему на местном рынке труда востребованы медицинские работники: врачи, в том числе и узких специальностей, средний и младший медперсонал.

Есть спрос на инженерные кадры для работы в различных отраслях: требуются инженеры по безопасности и защите информации, охране труда, в отделы для ведения проектно-сметной документации и другие.