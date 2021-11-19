Псковская область присоединится к Всероссийскому тестированию на знание Конституции РФ

16:08, 19 ноября 2021, ПАИ

Жители Псковской области смогут проверить свои знания в области российского законодательства, приняв участие во Всероссийском тестировании по Конституции РФ. Мероприятие традиционно состоится 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В 2021 году тестирование пройдет в форме электронного опроса, организованного на платформе общественного движения «Гражданин». В нем могут принять участие жители страны старше 12 лет и представители русскоязычных общин в других государствах.

В прошлом году в акции приняли участие более 700 тысяч человек.

Напомним, День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента России Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.