20-летний студент ПсковГУ скончался от коронавируса

16:56, 19 ноября 2021, ПАИ

20-летний студент Псковского государственного университета скончался от коронавируса. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram-канале ПсковГУ.

По словам Ильиной, он учился в Институте права, экономики и управления и к нему «не приезжали родители, чтобы поддержать».

«Он скоропостижно скончался от коронавируса», - сказала Наталья Ильина.

Она также добавила, что еще один студент ПсковГУ сейчас находится в реанимации с коронавирусом. Ильина считает, что иммунитет не дает гарантии, что COVID-19 можно будет перенести в легкой форме.