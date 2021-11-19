20-летний студент ПсковГУ скончался от коронавируса
20-летний студент Псковского государственного университета скончался от коронавируса. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram-канале ПсковГУ.
По словам Ильиной, он учился в Институте права, экономики и управления и к нему «не приезжали родители, чтобы поддержать».
«Он скоропостижно скончался от коронавируса», - сказала Наталья Ильина.
Она также добавила, что еще один студент ПсковГУ сейчас находится в реанимации с коронавирусом. Ильина считает, что иммунитет не дает гарантии, что COVID-19 можно будет перенести в легкой форме.
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