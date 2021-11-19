Код раздора и ракетой по воробьям. 39-й выпуск «Псковского телеграма»
39-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 19 ноября.
QR-коды уже стали частью нашей повседневной жизни, Госдума РФ готовится принимать пакет законов об их использовании. А между тем «Яблоко» и КПРФ разошлись во мнении, чего от них больше: пользы или вреда. Главный псковский «яблочник», тем временем, стал жертвой кэнселинга со стороны московских либералов, а псковские справедливороссы оказались в центре местного скандала. Эти и другие темы и их отражение в региональном телеграм-пространстве в эфире очередного выпуска «Псковского телеграма» обсудили Максим Андреев и Антон Сергеев.
Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».
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