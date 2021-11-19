Активное взаимодействие с псковской Торгово-промышленной палатой отметила гендиректор компании «Цирет»
Активное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Псковской области отметила генеральный директор компании «Цирет» Наталья Константинова.
Она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, что «Цирет» (дочерняя компания крупного холдинга по производству малярно-штукатурного инструмента) является членом ТПП с 2018 года. «Когда нам пришлось защищать интеллектуальные права, товарный знак, эксперты Торгово-промышленной очень помогли, оказали методическую помощь. Суд мы выиграли», - поделилась Наталья Константинова. Она также отметила функционал ТПП, касающийся бизнес-барометра. «Всегда слушают и слышат, что нас ждет, какова погода в бизнесе, причем в разных направлениях хозяйственной деятельности субъектов. Бизнес-взаимодействие налаживают», - добавила директор компании.
Напомним, 19 ноября проходит IV съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.
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