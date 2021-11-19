Первое в Псковской области кейс-соревнование для НКО по управлению персоналом пройдёт в формате имитационной игры
В Пскове пройдёт первое кейс-соревнование для лидеров некоммерческих организаций региона по менеджменту и управлению персоналом. Мероприятие в формате имитационной игры состоится 24 ноября в проектном офисе «Команда 2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Для участников будет организована симуляция реального бизнес-процесса, где несколько команд - сотрудников НКО во главе с лидером конкурируют друг с другом, решая бизнес-задачу по управлению командой НКО.
Кроме того, команды сплотятся в мозговом штурме по конкретной проблеме в управлении персоналом НКО. Участники смогут усовершенствовать навыки по постановке задач сотрудникам, по креативному стимулированию работников, по повышению исполнительности и ответственности персонала.
По итогу встречи победителем будет объявлена та команда, которая представит лучшее решение проблемы. Все участники будут награждены памятными дипломами.
Мероприятие состоится с учётом всех противоэпидемических требований.
Организатором кейс-соревнования выступает АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
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