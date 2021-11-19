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Общество

В Псковской области проводят отбор проектов комплексного развития сельских территорий

В Псковской области начался предварительный отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в целях предоставления субсидий из федерального бюджета в 2023–2025 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной администрации со ссылкой на региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

В отборе участвует проектная документация, которая должна быть разработана на местах в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 10 июня 2020 года № 313 «Об утверждении порядка разработки и отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)».

Документы принимаются до 25 ноября по адресу 180000, Псков, улица Некрасова, 23 и на адрес электронной почты yuv.kim@cx.pskov.ru.

Реализация проектов по комплексному обустройству направлена на обеспечение населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройство сельских территорий. Главная цель проектов – повышение качества жизни сельского населения и доведение уровня комфортности среды проживания до городского. Поддержанные проекты будут способствовать развитию не только сельскохозяйственных территорий, но и бизнеса.

В текущем году в Псковской области реализуется проект «Комплексное развитие сельской агломерации «Островский район» на общую сумму 27,2 млн рублей, из которых большую часть средств предоставил резервный фонд Правительства РФ. Проект предусматривает строительство очистных сооружений в Острове и деревне Гороховое Озеро, а также приобретение трех единиц автотранспорта и оборудования для учреждений образования и культуры.

Напомним, что государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется на территории региона с 2020 года. Так, в прошлом году на эти цели было направлено более 302 млн рублей. Было реализовано пять проектов по благоустройству сельских территорий в Островском и Усвятском районах. В их числе строительство газораспределительных сетей в шести населенных пунктах Великолукского района, реконструкция автодорог Усвяты – Стеревнево и Ущицы - Борок.

Работники агропромышленного комплекса купили жильё на общую сумму более 3,7 млн рублей, включая внебюджетные источники. Кроме того, за счёт средств областного бюджета семь семей получили компенсацию затрат на уплату процентов по ипотечным вкладам, а 19 молодых специалистов, которые работают в сельскохозяйственных организациях и учреждениях ветеринарии области, – денежное пособие.

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