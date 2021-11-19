Вопросы соблюдения прав граждан обсудили Дмитрий Шахов и Пётр Крупеня

17:50, 19 ноября 2021, ПАИ

Сегодня руководитель следственного управления Пётр Крупеня и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провели рабочую встречу, на которой омбудсмен представил доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В основу ежегодного доклада легли материалы деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области, которые базировались на обращениях, поступивших в его адрес от жителей региона в 2020 году и истекшем периоде текущего года, а также мониторинге соблюдения прав и свобод человека и гражданина в регионе.

Дмитрий Шахов отметил незначительное количество обращений касательно деятельности регионального управления СК в прошлом году, которые признаны необоснованными, и их полное отсутствие в текущем году, в то время как значительно увеличилось количество обращений по вопросу работы других правоохранительных органов.

Значительная часть встречи была посвящена обсуждению работы в условиях распространения коронавирусной инфекции и оказанию в связи с этим медицинской помощи.

В целом в ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные события в правоохранительной среде за последнее время. По отдельным вопросам была достигнута договоренность наиболее тесного взаимодействия в интересах защиты прав и свобод граждан. Принято решение в рамках реализации ранее подписанного соглашения вернуться к вопросу проведения совместных личных приёмов.