Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи обсуждают в соцсетях новое место для установки городской ёлки

Так могла бы выглядеть ёлка, установленная в Детском парке. Фото Комсомольская правда - Псков

Установку главной ёлки в Пскове активно обсуждают пользователи соцсетей. Сегодня об этом пишет издание «Комсомольская правда - Псков».

Псковичам не нравится, что вокруг ёлки невозможно водить хороводы.

«Елка в Пскове бедная и несчастная. Хочется обнять и плакать. И место для установки нужно выбрать другое. Уж точно не кольцо на проезжей части. Хотя весело машины хоровод водят вокруг нее», – отметила пользователь iilchenkovera608.

Горожане пошли дальше и принялись подыскивать новое место для установки городской новогодней красавицы.

«Да, согласна с вами, поставили бы лучше в детском парке, там есть место, и безопасно, и за детей не надо переживать. А так она стоит к ней даже не подойти. Одинокая ёлочка... совсем, а вокруг дорога и куча машин», – пожалела городскую ель gorelova117.

Кроме детского парка было предложено место на площади у института. Жаркие споры вокруг местонахождения главного атрибута новогоднего праздника продолжаются, отмечает издание

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Глава администрации Великих Лук рассказал об украшении города к Новому году

19 ноября 2021

46-летнюю псковичку с поражением легких в 95% спасли псковские врачи-реаниматологи
19 ноября 2021

Певица Марина Хлебникова ненадолго пришла в сознание
19 ноября 2021

Псковичи обсуждают в соцсетях новое место для установки городской ёлки
19 ноября 2021

В псковской инфекционке шестимесячный ребенок находится на ИВЛ
19 ноября 2021

Решение о проведении зимнего бала ПсковГУ примет Роспотребнадзор
19 ноября 2021

Ректор ПсковГУ: Не могу сказать, что новый кампус сдадут в этом году
19 ноября 2021

Беременная врач-реаниматолог псковской инфекционки рассказала о самочувствии после вакцинации


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...