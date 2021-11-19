Псковичи обсуждают в соцсетях новое место для установки городской ёлки

18:14, 19 ноября 2021, ПАИ

Установку главной ёлки в Пскове активно обсуждают пользователи соцсетей. Сегодня об этом пишет издание «Комсомольская правда - Псков».

Псковичам не нравится, что вокруг ёлки невозможно водить хороводы.

«Елка в Пскове бедная и несчастная. Хочется обнять и плакать. И место для установки нужно выбрать другое. Уж точно не кольцо на проезжей части. Хотя весело машины хоровод водят вокруг нее», – отметила пользователь iilchenkovera608.

Горожане пошли дальше и принялись подыскивать новое место для установки городской новогодней красавицы.

«Да, согласна с вами, поставили бы лучше в детском парке, там есть место, и безопасно, и за детей не надо переживать. А так она стоит к ней даже не подойти. Одинокая ёлочка... совсем, а вокруг дорога и куча машин», – пожалела городскую ель gorelova117.

Кроме детского парка было предложено место на площади у института. Жаркие споры вокруг местонахождения главного атрибута новогоднего праздника продолжаются, отмечает издание