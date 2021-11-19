Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей расширят до четырёх полос

19:27, 19 ноября 2021, ПАИ

ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на капитальный ремонт участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Лужском районе Ленинградской области. Об этом ведомство сообщило на своём сайте. Впервые в рамках данного вида работ проезжая часть будет расширена с двух до четырёх полос движения.

Трасса Р-23 — одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. Во многом транспортный поток на ней формируется за счёт многочисленных дачников, которые до границы с Псковской областью частично распределяются по региональным дорогам и прилегающим населённым пунктам. Вместе с тем практически половина трафика — транзитные фуры. Согласно данным датчиков учёта интенсивности движения, по участку на границе субъектов в среднем проезжает порядка 10 тыс. автомобилей в сутки. Трасса Р-23 входит в европейский маршрут E-95, обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленобласти к Республике Беларусь, Украине, странам Прибалтики. Этим и обусловлен значительный грузопоток на ней. Для повышения безопасности, снижения временных затрат, увеличения пропускной способности трассы и было принято решение о проведении капремонта участка.

Работы развернутся на отрезке со 169-го по 178-й километр. Подрядной организации предстоит выполнить благоустройство полосы отвода, устройство насыпи, подстилающего слоя из песчаного грунта, слоя основания, укрепление обочин, устройство присыпных берм из привозного и местного грунта. Проектом предусмотрено устройство новых водопропускных труб общей протяжённостью 128 м, водоотвода, устройство нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия общей площадью свыше 327 тыс. кв. м, укрепление обочин. На участке установят новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики, смонтируют 10,2 тыс. п. м. металлического барьерного ограждения, в завершение работ нанесут 4 652 м горизонтальной продольной и поперечной разметки термопластиком. В расположенных рядом с дорогой домах выполнят шумозащитное остекление.

Основные строительно-монтажные работы на объекте развернутся в следующем году. Капремонт планируется завершить в октябре 2023 года. Благодаря выполненным работам проезжая часть будет расширена с 7 до 14 м.