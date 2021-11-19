Избившего водителя скорой помощи псковича не станут заключать под стражу
Псковский городской суд отказал в ходатайстве органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 20-летнего псковича, который избил водителя скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
На данный момент орган Следственного комитета продолжает предварительное следствие.
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