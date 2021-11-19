Студенты из Псковской области стали победителями в конкурсе «Большая перемена».
C 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов. Об этом пишет официаьный Telegram-канал Псковской области.
Псковскую область в финальных испытаниях представляли 11 студентов. Пятеро из них стали победителями конкурса.
В числе победителей три студента, которые получат по миллиону рублей:
Владимирова Кристина — ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж», Федорова Алена — ГБПОУ ПО«Великолукский медицинский колледж», Хабиби Леон - ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
Два студента выиграли по 200 тысяч рублей: Федорова Юлия - ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», Алексеева Алена - ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия».
По решению губернатора области участникам была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Соответствующие средства выделены из резервного фонда администрации региона.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
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