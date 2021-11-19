Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты из Псковской области стали победителями в конкурсе «Большая перемена».

В числе победителей три студента, которые получат по миллиону рублей. Фото Вконтакте

C 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов. Об этом пишет официаьный Telegram-канал Псковской области. 
Псковскую область в финальных испытаниях представляли  11 студентов. Пятеро из них стали победителями конкурса.

В числе победителей три студента, которые получат по миллиону рублей: 
Владимирова Кристина — ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж», Федорова Алена  — ГБПОУ ПО«Великолукский медицинский колледж», Хабиби Леон - ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

Два студента выиграли по 200 тысяч рублей: Федорова Юлия - ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», Алексеева Алена - ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия».

По решению губернатора области участникам была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Соответствующие средства выделены из резервного фонда администрации региона.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Студенты из Псковской области стали победителями в конкурсе «Большая перемена».
19 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как устроен Псковский COVID-центр?
19 ноября 2021

Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей расширят до четырёх полос
19 ноября 2021

Глава администрации Великих Лук рассказал об украшении города к Новому году

19 ноября 2021

46-летнюю псковичку с 95-процентным поражением лёгких спасли псковские врачи-реаниматологи
19 ноября 2021

Певица Марина Хлебникова ненадолго пришла в сознание
19 ноября 2021

Псковичи обсуждают в соцсетях новое место для установки городской ёлки
19 ноября 2021

В псковской инфекционке шестимесячный ребенок находится на ИВЛ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...