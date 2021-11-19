«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как устроен Псковский COVID-центр?

19:47, 19 ноября 2021, ПАИ

Где узнать, как организована работа в Псковской инфекционной больнице? Как родственники госпитализированных могут связаться с врачами инфекционки? Каким способом лучше передать медикам номера телефонов родных? Об этом — в новом выпуске программы от 19 ноября.