«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как устроен Псковский COVID-центр?
Где узнать, как организована работа в Псковской инфекционной больнице? Как родственники госпитализированных могут связаться с врачами инфекционки? Каким способом лучше передать медикам номера телефонов родных? Об этом — в новом выпуске программы от 19 ноября.
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