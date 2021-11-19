Украина усиливает границы с Белоруссией

22:34, 19 ноября 2021, ПАИ

Власти Украины опасаются распространения миграционного кризиса из Белоруссии на свою территорию, в связи с чем занялись усилением границы, сообщает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

Верховная рада вчера, в четверг, во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий погранслужбе в ряде случаев применять оружие и спецсредства. Обсуждается на Украине и идея временного запрета лагерей беженцев.

Кроме того, анонсирован масштабный проект строительства «интеллектуальной границы» с Белоруссией и РФ, на который уйдёт 17 млрд гривен (почти 47 млрд руб.).