Воспитанникам псковского детского сада «Журавлик» вручили яркие учебные пособия

21:55, 19 ноября 2021, ПАИ

19 ноября в детском саду № 42 «Журавлик» в рамках проекта «Огонёк добра» дети получили красочные пособия, по которым в течение 2021–2022 годов они будут заниматься и которые посвящёны братьям нашим меньшим («Огонёк добра светит нашим питомцам»).

Помощь животным неразрывно связана с помощью природе. В рамках урока прошёл и урок экологии с заботой об окружающей среде. Добрые детские сердца не остались равнодушными к проблеме бездомных животных и активно принимали участие в беседе.

«Огонёк добра» горит в Петербурге с 2012 года, а также в других городах. В Пскове проект стартовал в 2021 году. Это волонтёрский социальный проект, который учит детей и подростков помогать людям и животным, совершать реальные добрые поступки.