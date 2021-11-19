В псковском торговом центре «Рубин» открывается новый пункт вакцинации
В воскресенье, 21 ноября, в торговом центре «Рубин» в Пскове откроется новый пункт вакцинации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram
В будние дни пункт вакцинации ( город Псков, улица Труда, 54) будет работать с 10.00 до 20.00. В выходные псковичи смогут привиться от коронавирусной инфекции с 12.00 до 18.00.
«Приходите, чтобы защитить своё здоровье от опасного заболевания», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.
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