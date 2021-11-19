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Куньинская средняя школа стала призёром Всероссийского смотра-конкурса на постановку физкультурной работы

Куньинская средняя общеобразовательная школа стала призёром Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. Об этом известил официальный Telegram-канал Псковской области. 

Всероссийский этап смотра-конкурса прошёл при поддержке Минпросвещения России. От Псковской области в нём приняли участие победители и призёры регионального этапа:

в номинации «Звёзды школьного спорта» – МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»;
в номинации «Спортивный резерв» – МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» Куньинского района, ⁣МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского»;
в номинации «Спорт без границ» – МБОУ «Центр образования Опочецкого района» (структурное подразделение «Макушинская школа»;⁣
в номинации «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» – Лавренова Екатерина Викторовна, руководитель школьного спортивного клуба «Чемпион» МОУ «Новоржевская средняя школа».

Цель конкурса – поддержка и развитие деятельности школьных спортивных клубов, направленной на развитие массовых и индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися образовательных организаций. Победители и призёры будут награждены дипломами Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.

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