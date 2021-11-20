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Общество

В Псковской области расширен круг лиц, уполномоченных составлять протоколы о нарушении противовирусных мер

Посещение кальянных в Псковской области теперь под запретом. Фото из соцсети «ВКонтакте»

На основании предписаний Роспотребнадзора в указы губернатора Псковской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных нарушениях» внесены изменения. Об этом ПАИ сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. 

Теперь полномочия составления протоколов в части нарушений соблюдения противовирусных мер также будут возложены:

  • на комитет по природным ресурсам и экологии – в части требований к посещению предприятий общественного питания и кальянных;
  • на управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области – в части требований к посещению предприятий общепита и спортивных объектов;
  • на управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области – в части требований к посещению общепита и кальянных;
  • управление проектной деятельности администрации Псковской области – в части требований к посещению общепита.

Дополнительно внесён запрет на посещение гражданами кальянных

Управлению цифрового развития и связи администрации Псковской области поручено обеспечить ежедневное размещение на официальном сайте администрации Псковской области pskov.ru оперативной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Псковской области, предоставляемой штабом.

Ранее на этой неделе также были внесены изменения в указ о противодействии распространению вирусной инфекции о проведении массовых мероприятий численностью до 30 человек без QR-кодов. Внесённые изменения не распространяются на  участников банкетов, участников и зрителей спортивных соревнований, зрителей концертов и спектаклей.

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