276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
За последние сутки медики региона обнаружили ещё 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«По стране новый антирекорд смертности от covid-19: за сутки умерло 1254 человека», - написал глава региона.
Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области к сюблюдению всех мер безопасности.
233 человека за минувшие сутки выздоровели. Умерли семь человек.
С начала пандемии в области обнаружено 63 801 подтверждённый случай заражения коронавирусом.
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