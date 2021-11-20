276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

00:00, 20 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки медики региона обнаружили ещё 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«По стране новый антирекорд смертности от covid-19: за сутки умерло 1254 человека», - написал глава региона.

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области к сюблюдению всех мер безопасности.

233 человека за минувшие сутки выздоровели. Умерли семь человек.

С начала пандемии в области обнаружено 63 801 подтверждённый случай заражения коронавирусом.