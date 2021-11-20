Члены псковского отделения всероссийского общества глухих получили награды в честь 95-летия организации

07:21, 20 ноября 2021, ПАИ

Для всероссийского общества глухих (ОООИ ВОГ) 2021 год проходит под знаком 95-летия организации. В Пскове состоялось чествование представителей регионального отделения всероссийского общества. Мероприятие прошло на территории Псковского социально-реабилитационного предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со значимой датой участников мероприятия поздравила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Она отметила, что территориальное отделение всероссийского общества глухих занимается активной общественной деятельностью, направленной на решение социальных задач по адаптации людей с ограничениями по здоровью, связанными со слухом.

В рамках мероприятия состоялось награждение наиболее активных членов регионального отделения. Так, были вручены два благодарственных письма администрации Псковской области «За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность» – общественной активистке Валентине Смирновой и слесарю-сборщице социально-реабилитационного предприятия Ольге Ивановой, а также пять почётных грамот регионального комитета по социальной защите.

С поздравлениями выступил и руководитель областного отделения Сергей Кательницкий. Он вручил представителям отделения нагрудные знаки всероссийского общества глухих «За особые заслуги» 2-й и 3-й степеней, значок «Отличник всероссийского общества глухих», а также почётные грамоты центрального правления ОООИ ВОГ.

Свои поздравления также передали депутаты Псковского областного Собрания, представители руководства Пскова и Псковской гордумы.

Отметим, в ближайшее время подобные мероприятия пройдут в Опочецком районе и Великих Луках с представителями местных филиалов, входящих в региональное отделение всероссийского общества. Встречи разделены для соблюдения мер безопасности в ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, датой начала деятельности Всероссийского общества глухих считается 26 сентября 1926 года. В Псковской области территориальное отделение общества состоит из 14 муниципальных филиалов, в которых, в общей сложности, состоит более 600 граждан с нарушением слуха – более 92 % от общей численности.

Региональная администрация со своей стороны оказывает поддержку гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по слуху. Так, на территории региона реализуется госпрограмма «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения», направленная на социально-средовую адаптацию инвалидов.

За счёт областного бюджета субсидируются спортивно-массовые мероприятия, закупается спортинвентарь. Видный представитель региона – велогонщик Иван Макаров – чемпион 23-х сурдлимпийских игр, многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований по велоспорту среди спортсменов с нарушением слуха.

Отдельное внимание уделяется и организации культурно-досуговых мероприятий, участию творческих коллективов в конкурсах различного уровня.

Псковское социально-реабилитационное предприятие получает из областного бюджета субсидию на возмещение затрат по оплате труда инвалидов.