Итоги двухлетней работы подвели члены Псковского молодёжного парламента

08:51, 20 ноября 2021, ПАИ

Действующий состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов за полтора месяца до окончания своих полномочий провёл заключительное пленарное заседание. В зале присутствовали члены Молодёжного парламента, имеющие QR-коды или справку о перенесённом заболевании, и гости: председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, а также находящийся с визитом в Псковской области председатель Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Дмитрий Матюшенков. В дистанционном формате в заседании участвовали члены Молодёжного парламента, не прошедшие пока вакцинацию, и жители отдалённых муниципалитетов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Итоги двухлетней деятельности молодёжного парламентского объединения подвела его председатель Юлия Лысова. «В самом начале работы мы с ребятами ставили перед собой цели и решили сосредоточиться на двух главных направлениях: участие в выборных кампаниях и работа с районными молодёжными советами. Если говорить про выборы, то считаю, что мы с задачей справились – четыре члена Молодёжного парламента в 2020 году стали муниципальными депутатами, а в этом году мы участвовали в выборной кампании областного уровня. Это огромный важный опыт», - отметила председатель Молодёжного парламента, сказав, что по этому направлению деятельности она может поставить отметку «выполнено». В отношении взаимодействия с молодёжными советами, по мнению Юлии Лысовой, наиболее подходящий знак – многоточие: Молодёжному парламенту удалось организовать первый в регионе слёт молодёжных советов с участием глав муниципальных образований, но из-за пандемии дальнейшая работа застопорилась.

В ходе отчёта Юлия Лысова также вспомнила другие наиболее запомнившиеся проекты Молодёжного парламента: как своими руками шили маски для социальных учреждений в первую волну коронавируса, как поздравляли с Новым годом воспитанников печорского детского дома, проводили со школьниками региональную «Лигу дебатов», снимали видеоролики для проектов «Я живу на улице Героя», «Свежий ПоМол», для поправок к Конституции, придумывали вопросы для региональной составляющей теста по истории Великой Отечественной войны, проводили многочисленные субботники, ходили в походы и собирались на обучающие семинары.

После эмоционального доклада Юлии Лысовой куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко предложил высказаться другим членам парламента. «Может быть, даже с прицелом на следующий состав», – уточнил вице-спикер.

«Молодёжный парламент помог мне вырасти как личности», – поделился впечатлениями от работы в двух составах председатель комитета по социальным вопросам Иван Екимов. «Молодёжный парламент – это социальная лестница для молодёжи, на себе проверено», – подтвердила прозвучавшие слова депутат Собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. Елена Вариксоо поблагодарила Молодёжный парламент за популяризацию культуры малочисленного народа сето при проведении этнографического диктанта: «Это большой вклад в будущее целого народа и сохранение исторического наследия нашего региона и страны». «Мне повезло, я счастливый человек в эти два года», – эмоционально оценила работу в Молодёжном парламенте Алина Кулик.

После выступления молодёжи мнением об итогах деятельности Молодёжного парламента четвертого состава поделился спикер Александр Котов. Он заметил, что выступления ребят на заключительным заседании были не формальными, а очень эмоциональными и даже трогательными. «Я услышал, что члены Молодёжного парламента, по крайней мере, самая активная его часть, довольны тем, что удалось сделать, хотя из-за пандемии пришлось работать в экстремальных условиях», – отметил Александр Котов. По словам председателя, деятельность Молодёжного парламента от состава к составу совершенствуется – результаты молодых депутатов на муниципальных выборах и первый слёт молодёжных советов тому подтверждение.

«Сейчас у молодёжи много разных инструментов – Молодёжный парламент, «Команда 2018», советы при главах муниципалитетов, волонтёрская деятельность, различные грантовые проекты. Надо только научиться этими инструментами пользоваться тем, кто хочет себя проявить. Но важно понимать, что само членство в этих объединениях ничего не даёт. Многим кажется, что достаточно стать членом Молодёжного парламента, например, и тебя сразу заметят, но ничего просто так не работает. Нужно кропотливо трудиться, и только тогда всё получится», – дал совет Александр Котов, который по его словам, пригодится не только тем, кто решил попробовать свои силы в новом составе Молодёжного парламента, но и просто в жизни.

За активную работу и неравнодушное отношение к делу Александр Котов отдельно поблагодарил председателя Молодёжного парламента Юлию Лысова и куратора Молодёжного парламента Виктора Остренко. Владлену Небейголова, Яне Васюцкой, Алине Кулик и Ивану Екимову спикер вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

В рамках заключительного заседания также прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Молодёжной палатой при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Кроме того, члены Молодёжного парламента обсудили подготовку к проведению теста по истории Великой Отечественной войны. Федеральная акция, региональным организатором которой на протяжении шести лет выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, пройдёт 3 декабря в День неизвестного солдата в России.