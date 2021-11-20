Всемирный день ребёнка отмечается 20 ноября

09:25, 20 ноября 2021, ПАИ

20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка, сообщает calend.ru. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.

20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребёнка. Дети и подростки – самые уязвимые члены любого общества. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, ещё десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями, другие – губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

Детский фонд ООН ведёт обширную работу по всем аспектам детского здоровья – от предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения. Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.

В День ребёнка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, а также молодёжь и сами дети.