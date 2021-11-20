Более 54 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
233 человека вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 54 598 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
За сутки коронавирус подтвердили у 276 человек в регионе, всего COVID-19 заразился 63 801 житель Псковской области.
Умерло 1013 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 644 120 исследований на коронавирус (за сутки – 2 070).
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