Начинать прясть советует сегодня народный календарь

09:35, 20 ноября 2021, ПАИ

Федотов день наступил по народному календарю 20 ноября, сообщает calend.ru. День получил своё название в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь отмечает в эту дату. Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и принуждали отречься от убеждений. Христиане остались стойкими к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

На Федота (Феодота) крестьянки в русских деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озёрах вставал лёд. Люди подмечали: «Федот лёд ведёт». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли, во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись – зимние дороги открылись», – говорили люди. В это же время начинался гололёд, и ходить нужно было осторожно. «Федот лёд на лоб наведёт», – шутили по этому поводу.

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лёд на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки – это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

Детям в этот день загадывали загадки про лёд. Например, такие: «Текло-текло – и легло под стекло», «В огне не горит, в воде не тонет», «Я вода, да по воде и плаваю».