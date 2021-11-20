Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День педиатра празднуется сегодня

Педиатр из Палкино Олеся Найденко. Фото Людмилы Федоровой

Сегодня, 20 ноября, празднуется День педиатра, сообщает calend.ru. Этот праздник неразрывно связан с Всемирным днём ребёнка.

Педиатр – первый врач, который занимается здоровьем ребёнка с самого его рождения. Профессия педиатра не только связана с оказанием медицинских услуг, но и требует от врача психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с детьми.

Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, на Земле остаётся ещё много очагов, где уровень детской смертности, вызванной инфекционными заболеваниями, низким уровнем культуры родителей, недоеданием и антисанитарными условиями, остаётся высоким. Дети, так же как и пожилые люди, относятся к наименее защищённой категории граждан. Это требует от государств особого внимания.

Развитие педиатрии, забота о том, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и должный уровень знаний, обладали современным высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, полным спектром медикаментов, достойными условиями для оказания медицинской помощи детям, – вот лишь отдельные аспекты того, на что призывают обратить внимание властей ВОЗ, фонды защиты детей, а также учреждения здравоохранения. Отдельное место занимает вопрос персонального подхода к кадровому отбору кандидатов на специальность педиатра.

Российские врачи внесли огромный вклад в развитие педиатрии. Российская медицина гордится знаменитыми педиатрами: С. Ф. Хотовицким, Н. А. Тольским, Н. Ф. Филатовым, Н. П. Гундобиным, Г. Н. Сперанским, Н. С. Корсаковым, В. И. Молчановым, Ю. Ф. Домбровской, А. А. Барановым и другими.

Традиционно День педиатра отмечается благотворительными акциями, медицинскими симпозиумами, конференциями. Обмен опытом и медицинское просвещение в области педиатрии становятся основными темами подобных мероприятий.

О том, как работает на селе в Палкинском районе педиатр Олеся Найденко и какие советы даёт для сохранения здоровья, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

20 ноября 2021

День работника транспорта отмечается в России
20 ноября 2021

Более 217 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
20 ноября 2021

День педиатра празднуется сегодня
20 ноября 2021

Более 644 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
20 ноября 2021

Более 54 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
20 ноября 2021

Итоги двухлетней работы подвели члены Псковского молодёжного парламента
20 ноября 2021

Работы в ФОКОТе в Стругах Красных выполнены почти наполовину
20 ноября 2021

О Софье Ковалевской, популярности «Псковского телеграма» и звериной наглости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...