День педиатра празднуется сегодня

10:09, 20 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 20 ноября, празднуется День педиатра, сообщает calend.ru. Этот праздник неразрывно связан с Всемирным днём ребёнка.

Педиатр – первый врач, который занимается здоровьем ребёнка с самого его рождения. Профессия педиатра не только связана с оказанием медицинских услуг, но и требует от врача психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с детьми.

Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, на Земле остаётся ещё много очагов, где уровень детской смертности, вызванной инфекционными заболеваниями, низким уровнем культуры родителей, недоеданием и антисанитарными условиями, остаётся высоким. Дети, так же как и пожилые люди, относятся к наименее защищённой категории граждан. Это требует от государств особого внимания.

Развитие педиатрии, забота о том, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и должный уровень знаний, обладали современным высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, полным спектром медикаментов, достойными условиями для оказания медицинской помощи детям, – вот лишь отдельные аспекты того, на что призывают обратить внимание властей ВОЗ, фонды защиты детей, а также учреждения здравоохранения. Отдельное место занимает вопрос персонального подхода к кадровому отбору кандидатов на специальность педиатра.

Российские врачи внесли огромный вклад в развитие педиатрии. Российская медицина гордится знаменитыми педиатрами: С. Ф. Хотовицким, Н. А. Тольским, Н. Ф. Филатовым, Н. П. Гундобиным, Г. Н. Сперанским, Н. С. Корсаковым, В. И. Молчановым, Ю. Ф. Домбровской, А. А. Барановым и другими.

Традиционно День педиатра отмечается благотворительными акциями, медицинскими симпозиумами, конференциями. Обмен опытом и медицинское просвещение в области педиатрии становятся основными темами подобных мероприятий.

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