Выставка андеграундной петербургской художницы Ирины Васильевой откроется в псковской галерее «Цех» 25 ноября

13:53, 20 ноября 2021, ПАИ

Выставка андеграундной петербургской художницы Ирины Васильевой «Приметы осени» откроется в псковской галерее «Цех» 25 ноября в 18:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра, выставка будет открыта для посещения ежедневно с 16:00 до 19:00 до 12 декабря. Вход свободный.

«Ирина Васильева – один из самых востребованных андеграундных петербургских художников своего поколения. Живописец, график, создатель объектов, авторских книг и мультипликации. В живописи наследует традициям художников «арефьевского круга» – золотого фонда ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Работы Ирины Васильевой узнаваемы и своеобразны: её отношение к объекту одновременно иронично и лирично, а пластическая манера строится на сочетании наивности и примитивизма с интеллектуальностью, техническим мастерством и утонченностью», – отметили в пресс-службе театра.

Сюжеты работ Ирины Васильевой в буквальном смысле лежат на поверхности. Поэтому у выставки «Приметы осени» в галерее «Цех» есть название-двойник – «Предметы осени». Оно подчеркивает тематические и стилистические особенности взаимоотношений художника с предметом изображения, на которые обращают внимание многие зрители, не исключая и зрителей-искусствоведов. В работах Ирины Васильевой повседневные предметы не просто красивы и иногда забавны, но грандиозны и величественны, и оттого неожиданно приобретают символическое вневременное измерение, заметили в пресс-службе.

Искусствовед Николай Благодатов называет пространство живописи Васильевой «бессобытийной средой, у которой своя глубокая внутренняя жизнь». А научный сотрудник Русского музея Екатерина Климова характеризует линогравюры художника, изображающие обыденные предметы, как «гротесковые, пугающе-завораживающие своей формальной и смысловой монументальностью».

Ирина Васильева родилась в 1970 году в Ленинграде. Окончила художественную школу имени Б. В. Иогансона при Академии художеств имени И. Е. Репина. Училась в Свободной Академии в мастерской кино- и видеорежиссуры Бориса Юханова. Участник группы «Митьки» с 1987 года, «Общества любителей живописи и рисования» с 2005 года, «Васильки» с 2010 года. Работы Ирины Васильевой хранятся в Государственном музее «Царскосельская коллекция», в музее нонконформистского искусства, музее современного искусства «Эрарта», а также во множестве частных коллекций. В настоящее время Ирина Васильева живёт и работает в Кронштадте.