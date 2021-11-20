В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести мужчину

15:56, 20 ноября 2021, ПАИ

В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести 50-летнего Павла Каменева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В октябре 2016 года мужчина ушёл из дачного дома в садоводческом товариществе «Малое Фомкино». До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 45 лет, ростом 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой. На зубах имелись коронки и протезы.

На момент исчезновения был одет в чёрную бейсболку, красный пуховик с капюшоном, чёрную кофту-толстовку с капюшоном, светло-синие джинсы с эффектом потёртости, коричневые замшевые ботинки. При нём также был чёрный рюкзак.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Павла Каменева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам 67-68-72 или 02.