Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 21 ноября
21 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от 0 до +5 градусов.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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