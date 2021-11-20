Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 21 ноября

16:39, 20 ноября 2021, ПАИ

21 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от 0 до +5 градусов.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.