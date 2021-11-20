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Общество

Противопожарный рейд прошёл в частном секторе Пскова

20 ноября сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели противопожарный рейд в частных одноквартирных жилых домах в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели с гражданами беседы и инструктажи, распространили среди населения агитационные материалы.

Кроме того, сотрудники МЧС провели работу по выявлению заброшенных земельных участков и использованию их не по назначению в целях предупреждения возгораний на них.

Также населению напомнили об эффективности и практической значимости мобильного приложения «МЧС России» с рекомендацией к его установке.

Отметим, что противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

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