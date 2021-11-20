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103-летие отметил 1140-й гвардейский артиллерийский полк 76-й дивизии ВДВ

Сегодня, 20 ноября, один из старейших артиллерийских полков Воздушно-десантных войск – 1140-й гвардейский дважды Краснознаменный артиллерийский полк 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ празднует 103-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев вручил командиру части поздравительный адрес главы города Елены Полонской и подарок. Он также поздравил ветеранов и военнослужащих подразделения с праздником и поблагодарил за добросовестную службу.

После завершения торжественной части участники мероприятия возложили цветы к бюстам павших героев-артиллеристов, почтив их память.

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