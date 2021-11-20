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Михаил Ведерников поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил с профессиональным праздником работников транспорта.

Михаил Ведерников отметил, что в России, где расстояния измеряются сотнями и тысячами километров, транспорт – особенно важная отрасль. От её эффективной работы напрямую зависит состояние экономики и социальной сферы, а также качество жизни каждого человека, подчеркнул губернатор.

«Приятно отметить, что в Псковской области транспорт динамично развивается: приводятся в порядок дороги, увеличивается сеть авиамаршрутов нашего аэропорта, обеспечивается эффективность железнодорожного транспорта, повышается безопасность и комфорт всех основных транспортных объектов», – заметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что эта работа приносит свои плоды благодаря неравнодушию и профессионализму псковских транспортников. «Спасибо вам за непростой труд. Желаю сил, удачи, счастья и благополучия!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, в России День работника транспорта стали отмечать с прошлого года: соответствующий приказ Минтранса вышел в свет 10 августа 2020 года.

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