Бронзовые бюсты героям России и героям Труда теперь смогут устанавливать по их месту жительства

18:09, 20 ноября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бронзовые бюсты героям России и героям Труда смогут устанавливать не только на их малой родине, но и по месту жительства, пишет ТАСС.

Указ вносит изменения в положение о государственных наградах РФ. В документе говорится, что в случае присвоения лицу звания Героя РФ и звания Героя Труда РФ на его родине или по месту фактического проживания на основании указа президента РФ в ознаменование подвига устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.

Ранее монумент мог быть поставлен только на малой родине героя.

В советские годы бронзовые бюсты устанавливались на малой родине дважды героев Советского Союза, дважды героев Социалистического Труда или обладателей обоих этих званий.