Власти Сингапура запретят невакцинированным жителям ходить в гости

18:41, 20 ноября 2021, ПАИ

Власти Сингапура ужесточают ограничения для невакцинированных жителей, запретив им ходить в гости, а также посещать библиотеки. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

22 ноября будет разрешено принимать гостей группой до пяти человек. Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что посещать другие дома можно будет только вакцинированным жителям. Он добавил, что люди, не сделавшие прививку, должны максимально защитить себя и ограничить социальную активность, по возможности оставаться дома.

Министр также сообщил, что с 22 ноября в кафе, ресторанах и других местах общепита за одним столом смогут собираться до пяти вакцинированных человек.

Также невакцинированные жители не смогут посещать библиотеки и занятия в общественных центрах.