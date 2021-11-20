Зарубежные потребители будут быстрее получать заказанные в Китае товары

19:28, 20 ноября 2021, ПАИ

Южнокитайская провинция Хайнань впервые запустила механизм по декларированию грузов в области трансграничной электронной коммерции, предполагающий оперативную доставку товара от поставщика в КНР иностранному потребителю. Об этом сообщила администрация особой экономической зоны «Новый район «Цзяндун» (северная часть острова), где начала действовать более эффективная схема прохождения таможенных процедур.

Речь идет об использовании деклараций, позволяющих при совершении электронной сделки оформлять экспорт товаров через зарубежный склад, то есть по принципу «бизнес потребителю». Благодаря торговым контактам с другими странами по этому принципу зарубежные потребители будут быстрее получать заказанные в Китае товары. Согласно официальным подсчетам, эффективность перевозок с учетом затраченного времени повысится более чем на 70%, а объем поставок увеличится более чем на 20%.

Предполагается, что благодаря подобным усилиям Хайнань сможет сформировать более надежные цепочки поставок при сотрудничестве со странами - участницами Всестороннего регионального экономического партнерства и государствами, присоединившимися ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.