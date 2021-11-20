Студенты-медики Великолукского медицинского колледжа продолжают помогать здравоохранению

19:40, 20 ноября 2021, ПАИ

Волонтёры Великолукского медицинского колледжа продолжают помогать здравоохранению Великих Лук и близлежащих районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукском медицинском колледже.

Студенты-медики трудились во время очередной вспышки коронавирусной инфекции даже в период нерабочих дней, объявленных Президентом РФ.

Самым важным направлением остаётся работа в колл-центре, где студенты принимают звонки от населения, отвечаю на различные вопросы, а также выполняют звонки пациентам с диагностированным коронавирусом и контактным лицам, доходчиво объясняя их дальнейшие действия. Также никто не отменял термометрию на входе в лечебные учреждения, контроль масочного режима, соблюдение дистанции в очередях, работу в столе справок, доставку передач пациентам в стационарах. Студенты первого курса освоили программу рецептурного отпуска льготных препаратов и «спасали» это направление работы поликлиники очень успешно.

Волонтёры колледжа оказывают помощь по запросу Великолукской межрайонной больницы, а также Невельской и Пушкиногорской больниц. В адрес колледжа поступает много слов благодарности от работников и руководителей учреждений здравоохранения за помощь студентов, их профессиональное поведение, отзывчивость и воспитанность.