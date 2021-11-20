Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты-медики Великолукского медицинского колледжа продолжают помогать здравоохранению

Фото: Великолукский медицинский колледж

Волонтёры Великолукского медицинского колледжа продолжают помогать здравоохранению Великих Лук и близлежащих районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукском медицинском колледже.

Студенты-медики трудились во время очередной вспышки коронавирусной инфекции даже в период нерабочих дней, объявленных Президентом РФ.

Самым важным направлением остаётся работа в колл-центре, где студенты принимают звонки от населения, отвечаю на различные вопросы, а также выполняют звонки пациентам с диагностированным коронавирусом и контактным лицам, доходчиво объясняя их дальнейшие действия. Также никто не отменял термометрию на входе в лечебные учреждения, контроль масочного режима, соблюдение дистанции в очередях, работу в столе справок, доставку передач пациентам в стационарах. Студенты первого курса освоили программу рецептурного отпуска льготных препаратов и «спасали» это направление работы поликлиники очень успешно.

Волонтёры колледжа оказывают помощь по запросу Великолукской межрайонной больницы, а также Невельской и Пушкиногорской больниц. В адрес колледжа поступает много слов благодарности от работников и руководителей учреждений здравоохранения за помощь студентов, их профессиональное поведение, отзывчивость и воспитанность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

20 ноября 2021

Студенты-медики Великолукского медицинского колледжа продолжают помогать здравоохранению
20 ноября 2021

Зарубежные потребители будут быстрее получать заказанные в Китае товары
20 ноября 2021

Как зарождалось телевидение в Пскове, рассказал государственный архив Псковской области
20 ноября 2021

Власти Сингапура запретят невакцинированным жителям ходить в гости
20 ноября 2021

Устроившего заезд по цепным мостам водителя нашли в Острове
20 ноября 2021

Вышел в свет сборник народных сказок «Псковские сказки детям»
20 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
20 ноября 2021

Творческий проект «На страже мира. Александр Невский – 800» претендует на «Народное признание – 2021»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...